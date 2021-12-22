(حماس): لن نقف مكتوفي الأيدي أمام اعتداء الاحتلال على الأسرى والأسيرات

رام الله - دنيا الوطنقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إن حركته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداء الاحتلال على الأسرى داخل السجون.وأضاف بدران في حديثه عبر (قناة الأقصى)، مساء الأحد، أن "الحركة أوصلت رسالة للاحتلال بأن حماس وقوى شعبنا لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الاعتداء على الأسرى والأسيرات".وأشار إلى أن عملية الأسير المبحوح وعملية الدهس في جنين رسالة من داخل الأسر وخارجه للاحتلال بأن الاعتداء على الأسيرات لن يمر دون رد، مؤكداً أن "الأسيرات خلفهن رجال، ولا يمكن السماح للاحتلال بالاستفراد بهن".وتابع أنه "على العالم أن يدرك أنه لا توجد لدى مقاومة شعبنا خطوط حمراء في الدفاع عن الأسرى والمسرى، ولا يمكن أن تخذل أسرانا وأسيراتنا، وستستخدم ما لديها من أوراق القوة لحمايتهم"، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال لا تتعلم الدروس أمام قوة وصلابة الأسرى.ونوه بدران بأن قضية الأسرى من أهم القضايا الاستراتيجية لدى (حماس)، وهي ملتزمة بالعمل من أجل حرية الأسرى وصون حقوقهم، لافتاً إلى أنها تجري تحركات على المستوى السياسي بالاتصال مع دول وأطراف حول معاناتهم، والتنسيق مع الفصائل لتكثيف الدعم والإسناد واتخاذ خطوات لحمايتهم.ودعا بدران الجهات الرسمية الفلسطينية للتحرك العاجل على مستوى الاتصالات الدولية، والتوجه إلى المحاكم ضد الاحتلال الذي ينتهك الاتفاقيات الدولية في التعامل مع الأسرى.