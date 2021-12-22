شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد قرار منع الشيخ عكرمة صبري من السفر للخارج لـ٤ أشهر

الاحتلال يجدد قرار منع الشيخ عكرمة صبري من السفر للخارج لـ٤ أشهر
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطيب الأقصى الشـيخ عكرمة صبري قرارًا يقضي بمنعه من السفر خارج فلسطين لمدة 4 أشهر وذلك بدعوى تشكيله خطـرًا على أمن الاحتلال.

ويقضي قرار سلطات الاحتلال بمنع الشيخ صبري من السفر لمدة أربعة، تنتهي في 29 مارس 2022، وهذا هو القرار الثالث على
التوالي بشأن منع سفره إلى الخارج.

ووصف الشيخ صبري القرار بـ"الظالم والجائر وغير المبرر"، والذي يتعارض مع أبسط الحقوق الانسانية، كما يتعارض مع
الاتفاقيات والقوانين الدولية، وشدد على أنه "سيتواصل مع العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يقف القرار الإسرائيلي حائلا أمام تواصله مع الناس".

وسبق أن منعت سلطات الاحتلال الشيخ صبري من السفر لمدة أربعة أشهر، بزعم "نشاطه المعادي وتشكيله خطرًا على أمن دولة الاحتلال"، ومنعت قوات الاحتلال في وقت سابق خطيب المسجد الأقصى من الالتقاء أو الحديث مع عدة شخصيات فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948.

كما اعتقل عدة مرات، كان آخرها في العاشر من آذار/ مارس الماضي، وتعرض لإبعادات متكررة عن المسجد الأقصى ومحيطه ولعدة أشهر، ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد
وتأمينه.

أخبار ذات صلة

القيادي صوافطة: الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية

القيادي صوافطة: الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

ثلاث أسيرات يبدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام

ثلاث أسيرات يبدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

إعادة فتح البحر أمام الصيادين بعد تحسن الأحوال الجوية

إعادة فتح البحر أمام الصيادين بعد تحسن الأحوال الجوية

جبارين: انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

جبارين: انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

(حماس): لن نقف مكتوفي الأيدي أمام اعتداء الاحتلال على الأسرى والأسيرات

(حماس): لن نقف مكتوفي الأيدي أمام اعتداء الاحتلال على الأسرى والأسيرات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القيادي صوافطة: الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية

القيادي صوافطة: الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

جبارين: انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

جبارين: انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

طالع حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الأربعاء

طالع حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الأربعاء

الاحتلال يعتقل 3 أطفال مقدسيين وأحد حراس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل 3 أطفال مقدسيين وأحد حراس المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من محافظة رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من محافظة رام الله

الاحتلال يجدد قرار منع الشيخ عكرمة صبري من السفر للخارج لـ٤ أشهر

الاحتلال يجدد قرار منع الشيخ عكرمة صبري من السفر للخارج لـ٤ أشهر

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

منوعات

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

شاهد: نادين نجيم ترقص مع ابنتها بطريقة احترافية

شاهد: نادين نجيم ترقص مع ابنتها بطريقة احترافية

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

&#34;أنا ما حكيت حرام أو حلال&#34;.. أدهم نابلسي يصدم الجمهور بهذه التصريحات

"أنا ما حكيت حرام أو حلال".. أدهم نابلسي يصدم الجمهور بهذه التصريحات

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 47 حالة وفاة و848 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 47 حالة وفاة و848 إصابة جديدة بـ(كورونا)

السعودية: أول طفل يتلقى لقاحاً ضد (كورونا) في المملكة

السعودية: أول طفل يتلقى لقاحاً ضد (كورونا) في المملكة

الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)

الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)