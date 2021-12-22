الصحة الإسرائيلية توصي بالجرعة الرابعة بعد إصابة (341) بـ(أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأوصى فريق الخبراء التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية بمنح الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفايروس (كورونا)، للبالغين من عمر 60 فما فوق كما للفئات السكانية المعرضة للخطر، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على تلقيهم للجرعة الثالثة.وتأتي هذه التوصية بعد تسجيل ارتفاع بأعداد المصابين بفايروس (كورونا)، ولا سيما بالمتحورة (أوميكرون)، اذ تم تشخيص 170 مصابا بالمتحورة الجديدة في اليوم الأخير، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 341 إصابة مؤكدة وفق الصحة الاسرائيلية، كما تسجيل حالة وفاة بالمتحورة (أوميكرون) لمصاب بلغ من العمر 65 عاما.ولفتت الصحة الاسرائيلية إلى اشتباهها بـ 807 إصابات محتملة بـ(أوميكرون) لم يتم الحصول على نتائج اختبار التسلسل الجيني بشأنها بعد.