الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم الأربعاء، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



أما هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



أما الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



أما السبت، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً نهاراً إلى بارد و شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة والتزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

رام الله - دنيا الوطن