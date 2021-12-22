شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم الأربعاء، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا  والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً نهاراً إلى بارد و شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة والتزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.            
       

أخبار ذات صلة

القيادي صوافطة: الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية

القيادي صوافطة: الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

ثلاث أسيرات يبدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام

ثلاث أسيرات يبدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

إعادة فتح البحر أمام الصيادين بعد تحسن الأحوال الجوية

إعادة فتح البحر أمام الصيادين بعد تحسن الأحوال الجوية

جبارين: انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

جبارين: انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

(حماس): لن نقف مكتوفي الأيدي أمام اعتداء الاحتلال على الأسرى والأسيرات

(حماس): لن نقف مكتوفي الأيدي أمام اعتداء الاحتلال على الأسرى والأسيرات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القيادي صوافطة: الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية

القيادي صوافطة: الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

جبارين: انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

جبارين: انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

طالع حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الأربعاء

طالع حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الأربعاء

الاحتلال يعتقل 3 أطفال مقدسيين وأحد حراس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل 3 أطفال مقدسيين وأحد حراس المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من محافظة رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من محافظة رام الله

الاحتلال يجدد قرار منع الشيخ عكرمة صبري من السفر للخارج لـ٤ أشهر

الاحتلال يجدد قرار منع الشيخ عكرمة صبري من السفر للخارج لـ٤ أشهر

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

منوعات

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

شاهد: نادين نجيم ترقص مع ابنتها بطريقة احترافية

شاهد: نادين نجيم ترقص مع ابنتها بطريقة احترافية

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

&#34;أنا ما حكيت حرام أو حلال&#34;.. أدهم نابلسي يصدم الجمهور بهذه التصريحات

"أنا ما حكيت حرام أو حلال".. أدهم نابلسي يصدم الجمهور بهذه التصريحات

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 47 حالة وفاة و848 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 47 حالة وفاة و848 إصابة جديدة بـ(كورونا)

السعودية: أول طفل يتلقى لقاحاً ضد (كورونا) في المملكة

السعودية: أول طفل يتلقى لقاحاً ضد (كورونا) في المملكة

الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)

الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)