الحكومة العراقية تخصص أكثر من خمسة ملايين دولار دعماً للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأقر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، التي عقدت في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ (7.5) مليار دينار عراقي نحو (5.2) مليون دولار أميركي، للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية، دعماً لشعبنا الفلسطيني، وذلك من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، على أن تدفع من خلال وزارة الخارجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس الوزراء، تمت فيها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".واستعرض الكاظمي في بداية الجلسة، الأوضاع العامة في العراق، والقضايا الأمنية والسياسية البارزة، فضلاً عن استعراض عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية".