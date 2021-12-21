بالصور: جناح فلسطين في اكسبو دبي يشهد اقبالاً كبيراً من الزوار

رام الله - دنيا الوطنيشهد جناح دولة فلسطين، في اكسبو دبي الدولي 2020، اقبالاًكبيراً من زوار أجنة الدول المشاركة في المعرض و الجاليات الفلسطينية من مختلف بلدان العالم.وعبر الزوار، عن إعجابهم بالشواهد والعروض التي تقدم من برامج تراثية ووثائقية، وملامس حقيقية تعنى بالتراث والذاكرة الوطنية، ومكونات الهوية الفلسطينية، علاوة على تقديم المنتجات الحرفية والتراثية، و المأكولات الفلسطينية الشهيرة.ويصطف الزوار، امام ساحة جناح فلسطين في طوابير، خصوصاً في فترة الصباح والمساء، انتظاراً للدخول إلى البوابة الرئيسية للمعرض، حيث سجل متوسط الزائرين خلال اليوم نحو 6الاف زائر، من مختلف بلدان العالم.ويحرص الزوار مع نهاية الزيارة لمحطات أجنحة المعرض على توثيق الزيارة بختم الجواز بطابع فلسطين" اكسبو فلسطين"، احتفاء بهذه الزيارة التي وثقت مكونات الهوية الفلسطينية البصرية والمادية.وتنظم المشاركة ضمن رؤية "أرض متجتذرة في أعماق التاريخ وتحتضن السياحة والاستثمار" ضمن مزج ماضيها وحاضرها ومستقبلها" مع اظهار محطات التنقل والفرص والاستدامة.يذكر ان إكسبو دبي الدولي يعد أول اكسبو يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يقام في دبي تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل"، بدء في 1 اكتوبر 2021 ويستمر حتى 31اذار 2022 وهو يعد منصة لوضع رؤية مستقبلية مستدامةلعقود قادمة.