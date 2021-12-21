دولي

إسرائيل تسجل أول وفاة بالمتحور (أوميكرون) وبينت: نسعى لاجتياز الموجة الحالية بدون تعطيل الاقتصاد

إسرائيل تسجل أول وفاة بالمتحور (أوميكرون) وبينت: نسعى لاجتياز الموجة الحالية بدون تعطيل الاقتصاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفي اليوم الثلاثاء، مصاب بمتحور (أوميكرون) في إسرائيل. 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الحديث يدور عن رجل مسنّ كان يعالَج في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وقد تَضاعفَ اليوم عدد الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد، ليقارب 350.

وفي ظل تصاعد المنحنى الوبائي يناقش (كابينت كورونا)، احتمال تشديد القيود الصحية، بما في ذلك انتهاج ما وُصف بشارةٍ بنفسجية موسعة في المجمعات التجارية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن الهدف الرئيسي حاليا هو اجتياز موجة (أوميكرون) بدون تعطيل المرافق الاقتصادية قدر الإمكان، وأضاف: أن تفشي المتحور الجديد يسير كما كان متوقعاً.

وأكد أن كل من تطعم بثلاث جرعات يتمتع بوقاية قوية ضد مضاعفات هذه العدوى، داعياً الجميع إلى التطعّم ،وإلى وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطعيم الأطفال. 

كما يتم حاليا دراسة منح كبار السن جرعة رابعة من اللقاح.

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