الرئيس عباس: سنواصل التصدي لكل المحاولات المشبوهة الهادفة لفصل غزة عن الوطن





وتابع: سنواصل التصدي لكل المحاولات المشبوهة الهادفة إلى فصل غزة عن الوطن، وسنُفشل بدعم أهلنا المناضلين في قطاع غزة الذي أفشلوا في الماضي القريب والبعيد كل المحاولات الرامية إلى الاستفراد بالقطاع وفصله وعزله بهدف تصفية القضية الفلسطينية.



واكد الرئيس، أننا نبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع الذين يتعرضون لأوضاع صعبة جراء الحصار الإسرائيلي.



وقال: إننا نسعى لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في اللحظة التي تعترف فيها حركة حماس بالشرعية الدولية وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة.



وحيا الرئيس عباس، صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكداً حرصه الكبير على إنهاء معاناة أهلنا في القطاع على المستويات كافة.



وأطلع الرئيس عباس، على آخر التطورات السياسية، مؤكداً الاستمرار بالتمسك بالثوابت التي أقرتها المجالس الوطنية المتعاقبة، مؤكداً أنه مهما تعرضنا لضغوط وحصار مالي وسياسي، فأننا لن نتنازل وسنصمد بدعم شعبنا العظيم حتى تحقيق حقوقنا التي أقرتها الشرعية الدولية.



كما وضع الوفد في صورة التطورات على الصعيد الداخلي، وعلى الصعيد الحركي، وخاصة اننا امام استحقاقات وطنية وحركية هامة متمثلة بعقد دورة المجلس المركزي القادم، ومؤتمر حركة فتح الثامن.



وأكد الرئيس، أن غزة ستكون حاضرة بقوة في هذه الاستحقاقات كافة.



وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوضة التعبئة والتنظيم للأقاليم الجنوبية، أحمد حلس ألقى كلمة، أكد فيها باسم الوفد، ان غزة وتحديداً حركة فتح ما زالت على العهد تقف خلف الرئيس في مواقفه الوطنية المشرفة، وفي معركة الصمود التي يخوضها الرئيس عباس نيابة عن الشعب الفلسطيني، مقدماً الشكر للرئيس على إتاحة الفرصة لمثل هذه اللقاءات الهامة.



وحضر اللقاء: نائب رئيس حركة فتح وعضو مركزيتها محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية، حسين الشيخ، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، والحاج إسماعيل جبر، ونبيل أبو ردينة، وصبري صيدم، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.











رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، وفد قيادة حركة فتح القادم من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).وفي بداية اللقاء، قرأ الرئيس عباس والحضور، الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الفلسطينية.وأكد الرئيس عباس، أن قطاع غزة هو جزء أصيل من أراضي دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أنه لا دولة بدون غزة، ولا دولة في غزة.