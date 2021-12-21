شؤون فلسطينية

مركز الإنسان يصدر بياناً بشأن تعليمات الاحتلال لجنوده بإطلاق النار على الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ ما صدر عن إدارة جيش الاحتلال من تعليمات خاصة لجنوده، بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين حتى بعد التوقف عن التظاهر وإلقاء الحجارة أو أثناء انسحابهم من المكان، وذلك من خلال تعليمات جديدة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش، والتي نصت على «وجوب إطلاق النار في منطقة القتال» الأمر الذي يعطي جنود الاحتلال رخصة لانتهاك حق الحياة للفلسطينيين وتعرض حياتهم للخطر وقتلهم بدم بارد، واستخدام للقوة المميتة ضد الفلسطينيين.

وقال المركز: إن مثل هذه التعليمات تدل على حقيقة جيش الاحتلال القائم على انتهاك الحقوق، والعنصرية والقتل، وارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يجعل إعطاء الضوء الأخضر لجنود الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين المتظاهرين، سواء في حال وجود تهديد وخطر على حياتهم أم لا، بارتكاب المزيد من الجرائم والتذرع بالحجج الواهية لقتل الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، وسيمكن الاحتلال من التهرب من المساءلة والمحاسبة على جرائمه التي يرتكبها.

إن تعليمات الاحتلال لجنوده بإطلاق النار بعشوائية على الفلسطينيين، يخالف مبادئ القانون الدولي التي تفرض باحترام مبدأ التميز والتناسب وغيره من المبادئ لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، إضافة إلى مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاك لأسمى حقوق الإنسان المكفولة وهو الحق في الحياة والحرية، إلا أن مثل هذه التعليمات والتصريحات تنتهك هذ الحق وتعرض حياة الفلسطينيين المدافعين عن حقوقهم للخطر، واستهتار بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين ويرفض تصريحات وتعليمات الاحتلال، الذي تعطي الضوء الأخضر لجنوده بقتل الفلسطينيين، ويحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تصريحاته العنصرية، ويطالب مجلس حقوق الإنسان بالتدخل من أجل العمل لحماية الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال للتوقف عن انتهاكاته، والأمم المتحدة بالعمل من أجل الضغط على الاحتلال بالتراجع عن تصريحاته، وضرورة احترام حقوق الإنسان ومراعاة الضرورة الحربية.

أخبار ذات صلة

غزة: نقابات قطاع الخدمات العامة تطلق حملتها لتعديل قانون العمل رقم 7 للعام 2000

غزة: نقابات قطاع الخدمات العامة تطلق حملتها لتعديل قانون العمل رقم 7 للعام 2000

شاهد:استشهاد فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال النار على سيارة بزعم تنفيذ عملية دهس غرب جنين

شاهد:استشهاد فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال النار على سيارة بزعم تنفيذ عملية دهس غرب جنين

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كهرباء غزة تصدر تنويهاً حول التعامل مع المنخفضات واستهلاك المواطنين للطاقة

كهرباء غزة تصدر تنويهاً حول التعامل مع المنخفضات واستهلاك المواطنين للطاقة

&#34;جودة البيئة&#34; تعقد اجتماعاً ثنائياً تشاورياً مع القنصلية الأميركية استكمالاً للحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي

"جودة البيئة" تعقد اجتماعاً ثنائياً تشاورياً مع القنصلية الأميركية استكمالاً للحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي

&#34;النضال الشعبي&#34;: قرار الاحتلال بشأن إطلاق النار على ما سماهم &#34;ملقي الحجارة&#34; دعوة للقتل

"النضال الشعبي": قرار الاحتلال بشأن إطلاق النار على ما سماهم "ملقي الحجارة" دعوة للقتل

&#34;الأشغال&#34; تتابع شكاوى المواطنين الواردة حول الحفريات الموجودة في طريق بيرزيت – رام الله

"الأشغال" تتابع شكاوى المواطنين الواردة حول الحفريات الموجودة في طريق بيرزيت – رام الله

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم الثلاثاء

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: نقابات قطاع الخدمات العامة تطلق حملتها لتعديل قانون العمل رقم 7 للعام 2000

غزة: نقابات قطاع الخدمات العامة تطلق حملتها لتعديل قانون العمل رقم 7 للعام 2000

&#34;جودة البيئة&#34; تعقد اجتماعاً ثنائياً تشاورياً مع القنصلية الأميركية استكمالاً للحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي

"جودة البيئة" تعقد اجتماعاً ثنائياً تشاورياً مع القنصلية الأميركية استكمالاً للحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي

&#34;النضال الشعبي&#34;: قرار الاحتلال بشأن إطلاق النار على ما سماهم &#34;ملقي الحجارة&#34; دعوة للقتل

"النضال الشعبي": قرار الاحتلال بشأن إطلاق النار على ما سماهم "ملقي الحجارة" دعوة للقتل

&#34;الأشغال&#34; تتابع شكاوى المواطنين الواردة حول الحفريات الموجودة في طريق بيرزيت – رام الله

"الأشغال" تتابع شكاوى المواطنين الواردة حول الحفريات الموجودة في طريق بيرزيت – رام الله

&#34;النضال الشعبي&#34; تحذر من تدهور الوضع الصحي للأسرى المرضى

"النضال الشعبي" تحذر من تدهور الوضع الصحي للأسرى المرضى

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التوقيت الغربي

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التوقيت الغربي

الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

تفاصيل لقاء زياد أبو عمرو بالفريق المصري المشرف على إعادة إعمار غزة

تفاصيل لقاء زياد أبو عمرو بالفريق المصري المشرف على إعادة إعمار غزة

منوعات

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

تصريحات صادمة من هشام حداد &#34;نادم على أمور كثيرة بـ2021&#34;

تصريحات صادمة من هشام حداد "نادم على أمور كثيرة بـ2021"

فداء الكبرا تشن هجوماً على أدهم نابلسي &#34;فايت على جهنم إن اعتزلت أولا&#34;

فداء الكبرا تشن هجوماً على أدهم نابلسي "فايت على جهنم إن اعتزلت أولا"

شاهد: نادين نجيم تنصدم من رقص ابنتها &#34;جمدت مطرحي&#34;

شاهد: نادين نجيم تنصدم من رقص ابنتها "جمدت مطرحي"

مايا دياب تحدث ضجة كبيرة بعد تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي

مايا دياب تحدث ضجة كبيرة بعد تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

عربي

السعودية: أول طفل يتلقى لقاحاً ضد (كورونا) في المملكة

السعودية: أول طفل يتلقى لقاحاً ضد (كورونا) في المملكة

الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)

الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)