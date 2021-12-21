بسبب (أوميكرون).. تقليص نسبة حضور المستخدمين بأماكن العمل في إسرائيل بـ 50%



كما سيخول مديرو الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة صلاحية زيادة عدد المستخدمين الذين يعملون من المنازل.



إلى ذلك اوعز وزير الجيش، بيني غانتس، إلى جيش الاحتلال بإجراء الاستعدادات اللازمة لاحتمال تفشي الوباء بحيث سيتم رصد 5000 مصاب يومياً.



وخلال اجتماع تشاوري عقده غانتس مع قائد الجبهة الداخلية، اوري غوردين، صادق الأول على إطلاق حملة التطعيم في السلطات المحلية، وفرض قيود التجمهر على كافة الجهات العسكرية والأخرى الخاضعة لوزارة الجيش.

وسيكون الشهر اعتباراً من يوم الاحد القادم المقبل، وحتى الـ 26 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.