دولي

بسبب (أوميكرون).. تقليص نسبة حضور المستخدمين بأماكن العمل في إسرائيل بـ 50%

بسبب (أوميكرون).. تقليص نسبة حضور المستخدمين بأماكن العمل في إسرائيل بـ 50%
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، بالتصويت عبر الهاتف تقليص، حضور المستخدمين في أماكن العمل بنسبة 50% ومنحهم إمكانية العمل من المنازل في حال توفر هذه الفرصة، وذلك لمدة شهر واحد.

وسيكون الشهر اعتباراً من يوم الاحد القادم المقبل، وحتى الـ 26 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

كما سيخول مديرو الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة صلاحية زيادة عدد المستخدمين الذين يعملون من المنازل.

إلى ذلك اوعز وزير الجيش، بيني غانتس، إلى جيش الاحتلال بإجراء الاستعدادات اللازمة لاحتمال تفشي الوباء بحيث سيتم رصد 5000 مصاب يومياً.

وخلال اجتماع تشاوري عقده غانتس مع قائد الجبهة الداخلية، اوري غوردين، صادق الأول على إطلاق حملة التطعيم في السلطات المحلية، وفرض قيود التجمهر على كافة الجهات العسكرية والأخرى الخاضعة لوزارة الجيش.

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