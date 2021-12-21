شؤون فلسطينية

غزة: نقابات قطاع الخدمات العامة تطلق حملتها لتعديل قانون العمل رقم 7 للعام 2000

غزة: نقابات قطاع الخدمات العامة تطلق حملتها لتعديل قانون العمل رقم 7 للعام 2000
رام الله - دنيا الوطن
بدعم وتمويل من الاتحاد الدولي للخدمات العامة وبحضور حشد عمالي ومؤسساتي وقيادات نقابية ومجتمع مدني أطلقت نقابات قطاع الخدمات العامة حملة تعديل قانون العمل الفلسطيني من منظور جندري وتأتي هذه الحملة ضمن مشروع بناء القدرات التنظيمية للنساء في نقابات قطاع الخدمات العامة، وجاء إطلاق الحملة التي حملت شعار "معا من أجل تعديل قانون العمل الفلسطيني " في ختام ورشة عمل لنقاش دراسة ميدانية قامت بها نقابات قطاع الخدمات العامة في غزة حول آثار جائحة كورنا علي النساء العاملات في قطاع الخدمات العامة في فلسطين والذي قام بها فريق البحث دكتور سلامة أبو زعيتر والأستاذ الياس الجلدة والاستاذة سميرة عبد العليم وقد خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات والتعديلات علي الدراسة قدمها المشاركون للباحثين وقد اعتمدت النتائج والتوصيات والتعديلات كخطة استراتيجية لنقابات الخدمات العامة تعمل بها في السنوات القادمة

والجدير ذكره أنه عقد اللقاء في قاعة السلام أبو حصيرة بكلمة ترحيبية من المنسق الوطني للاتحاد الدولي في فلسطين النقابي الياس الجلدة  منوها الي أهمية اللقاء وخصوصا وأنه يناقش دراسة تناولت واقع العاملات في ظل كورونا وتأثيرها علي العاملات في قطاع الخدمات العامة شاكرا الاتحاد الدولي الذي سمح لنقابات قطاع الخدمات بعمل مثل هذه الدراسة القيمية وبدوره أكد رئيس نقابة العاملين في البلديات النقابي فايز لبد أن نقابات قطاع الخدمات وهيئتهم التنسيقية تولي اهتمام كبير للنساء وتعمل علي النهوض بالواقع العمالي المتردي من خلال البرامج التي تقدمها ومن خلال التشبيك مع المؤسسات للنهوض بواقع العاملات والعمال وبدورها أكدت النقابية سميرة عبد العليم مسئولة المرأة في قطاع نقابات قطاع الخدمات العامة والمنسقة الوطنية للاتحاد الدولي أن هذه الدراسة مهمة جدا للنساء وخصوصا وأنها تأتي في سياق مشروع بناء القدرات التنظيمية للنساء العاملات في قطاع الخدمات العامة والممول من الاتحاد الدولي للخدمات العامة والمنفذ في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وأن الدراسة الميدانية وقفت بشكل جاد علي أوضاع العاملات في غزة ونتائجها مهمة لتعد أجندة تعمل عليها المرأة من خلال تعديل قانون العمل الفلسطيني .

وقد تناول الدكتور سلامة أبو زعيتر رئيس نقابة الخدمات الصحية وعضو فريق البحث الخاص بالدراسة أهمية الدراسة التي تتضمن واقع النساء العاملات في الخدمات العامة وتأثير  كورنا عارضا الدكتور محاور الدراسة والفئة المستهدفة والعينية التي استهدفتها الدراسة والأثار الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية علي النساء العاملات في الخدمات العامة والمشكلات التي تواجههم في مكان العمل وكيفية الخروج من هذه المشكلات وتطرق الدكتور أبو زعيتر في عرض الدراسة الي التوجهات النقابية للحد من تأثيرات كورونا علي العاملات  ومن ثم فتح باب النقاش للمشاركين والمشاركات الذين قدموا ملاحظات وتوصيات قيمة أثرت الدراسة وتعهدت النقابات بأن تعتمد التوصيات كخطة استراتيجية تعمل عليها في السنوات القادمة .




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