شؤون فلسطينية

شاهد:استشهاد فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال النار على سيارة بزعم تنفيذ عملية دهس غرب جنين

شاهد:استشهاد فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال النار على سيارة بزعم تنفيذ عملية دهس غرب جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني، بعد إطلاق جيش الاحتلال النار، على سيارة فلسطينية،  قرب حاجز "دوتان" غرب جنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، فيم إصابة اثنين من الجنود في محاولة الدهس، حالتهما طفيفة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جنود الاحتلال، أطلقوا النار على سيارة فلسطينية، حيث اشتعلت النيران في السيارة.

ووفق ما نقل موقع (حدشوت بتاخون سدي)، فإنه تم إطلاق النار على منفذ محاولة الدهس، و"يبدو أن الأعيرة أصابت خزان الوقد في السيارة ما تسبب باشتعال النيران فيها".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إن أنباءً وردت، عن محاولة دهس بالقرب من مستوطنة (عيناف) قرب جنين.

وأضاف: بأن لم تقع إصابات في صفوف القوات، فيما تم "تحييد" المنفذ.

 






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