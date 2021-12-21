شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تصدر تنويهاً حول التعامل مع المنخفضات واستهلاك المواطنين للطاقة

كهرباء غزة تصدر تنويهاً حول التعامل مع المنخفضات واستهلاك المواطنين للطاقة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، للمواطنين الفلسطينيين، حول التعليمات والنصائح الصادرة عنها للتعامل مع المنخفضات الجوية.

وشددت الشركة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت الشركة بأن وقوع المنطقة تحت تأثير الجبهات الهوائية العميقة وظروف الطقس المتقلبة، يصاحبها ارتفاع في الطلب على الكهرباء، وبالتالي ازدياد في نسبة العجز الذي تحاول الشركة السيطرة عليه، وتقليصه قدر الإمكان من خلال عدد من الإجراءات الفنية.

وفي السياق ذاته، أشارت الشركة في تنويهها إلى أن المسؤولية مشتركة بينها والمواطنين؛ لتجاوز تلك الفترة، مؤكدة في الوقت ذاته أن طواقمها تبذل جهوداً كبيرة؛ من أجل توزيع الكهرباء على المواطنين وفق أعلى درجات العدالة والكفاءة، كما ويتم التعامل مع الإشارات والتبليغات الواردة من مختلف المحافظات لتلبية حاجات المواطنين الطارئة.

وقالت: "سجلت أجهزة القياس مساء اليوم الثلاثاء طلب على الكهرباء وصل لقرابة (551) ميجاوات وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء". 

وأضافت: "استنادا للمعطيات السابقة، فإننا نعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية، حيث أن السلوك العام للاستهلاك من قبل المواطنين واستجابتهم لتوصيات الشركة، ينعكس على طبيعة جدول الكهرباء واستقراره". 

ودعت الشركة، المواطنين لضرورة الاستخدام الأمثل والحكيم لحصص الكهرباء الواصلة إليهم وكذلك أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين منازلهم من خطر المواد المتطايرة خشية وقوعها على شبكة الكهرباء وكذلك الابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء والاسلاك والأعمدة الحديدية حفظا لسلامتهم، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم (133) الخاص بالشركة دون تردد أو تأخير. 

أخبار ذات صلة

غزة: نقابات قطاع الخدمات العامة تطلق حملتها لتعديل قانون العمل رقم 7 للعام 2000

غزة: نقابات قطاع الخدمات العامة تطلق حملتها لتعديل قانون العمل رقم 7 للعام 2000

شاهد: استشهاد فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال النار على سيارة غرب جنين

شاهد: استشهاد فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال النار على سيارة غرب جنين

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

&#34;جودة البيئة&#34; تعقد اجتماعاً ثنائياً تشاورياً مع القنصلية الأميركية استكمالاً للحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي

"جودة البيئة" تعقد اجتماعاً ثنائياً تشاورياً مع القنصلية الأميركية استكمالاً للحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي

&#34;النضال الشعبي&#34;: قرار الاحتلال بشأن إطلاق النار على ما سماهم &#34;ملقي الحجارة&#34; دعوة للقتل

"النضال الشعبي": قرار الاحتلال بشأن إطلاق النار على ما سماهم "ملقي الحجارة" دعوة للقتل

&#34;الأشغال&#34; تتابع شكاوى المواطنين الواردة حول الحفريات الموجودة في طريق بيرزيت – رام الله

"الأشغال" تتابع شكاوى المواطنين الواردة حول الحفريات الموجودة في طريق بيرزيت – رام الله

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم الثلاثاء

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم الثلاثاء

الحركة الاسيرة تهدد: المساس بالأسيرات سيفجر الأوضاع.. وعملية الأسير المبحوح لن تكون الأخيرة

الحركة الاسيرة تهدد: المساس بالأسيرات سيفجر الأوضاع.. وعملية الأسير المبحوح لن تكون الأخيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: نقابات قطاع الخدمات العامة تطلق حملتها لتعديل قانون العمل رقم 7 للعام 2000

غزة: نقابات قطاع الخدمات العامة تطلق حملتها لتعديل قانون العمل رقم 7 للعام 2000

&#34;جودة البيئة&#34; تعقد اجتماعاً ثنائياً تشاورياً مع القنصلية الأميركية استكمالاً للحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي

"جودة البيئة" تعقد اجتماعاً ثنائياً تشاورياً مع القنصلية الأميركية استكمالاً للحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي

&#34;النضال الشعبي&#34;: قرار الاحتلال بشأن إطلاق النار على ما سماهم &#34;ملقي الحجارة&#34; دعوة للقتل

"النضال الشعبي": قرار الاحتلال بشأن إطلاق النار على ما سماهم "ملقي الحجارة" دعوة للقتل

&#34;الأشغال&#34; تتابع شكاوى المواطنين الواردة حول الحفريات الموجودة في طريق بيرزيت – رام الله

"الأشغال" تتابع شكاوى المواطنين الواردة حول الحفريات الموجودة في طريق بيرزيت – رام الله

&#34;النضال الشعبي&#34; تحذر من تدهور الوضع الصحي للأسرى المرضى

"النضال الشعبي" تحذر من تدهور الوضع الصحي للأسرى المرضى

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التوقيت الغربي

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التوقيت الغربي

الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

تفاصيل لقاء زياد أبو عمرو بالفريق المصري المشرف على إعادة إعمار غزة

تفاصيل لقاء زياد أبو عمرو بالفريق المصري المشرف على إعادة إعمار غزة

منوعات

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

تصريحات صادمة من هشام حداد &#34;نادم على أمور كثيرة بـ2021&#34;

تصريحات صادمة من هشام حداد "نادم على أمور كثيرة بـ2021"

فداء الكبرا تشن هجوماً على أدهم نابلسي &#34;فايت على جهنم إن اعتزلت أولا&#34;

فداء الكبرا تشن هجوماً على أدهم نابلسي "فايت على جهنم إن اعتزلت أولا"

شاهد: نادين نجيم تنصدم من رقص ابنتها &#34;جمدت مطرحي&#34;

شاهد: نادين نجيم تنصدم من رقص ابنتها "جمدت مطرحي"

مايا دياب تحدث ضجة كبيرة بعد تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي

مايا دياب تحدث ضجة كبيرة بعد تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

عربي

السعودية: أول طفل يتلقى لقاحاً ضد (كورونا) في المملكة

السعودية: أول طفل يتلقى لقاحاً ضد (كورونا) في المملكة

الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)

الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)