كهرباء غزة تصدر تنويهاً حول التعامل مع المنخفضات واستهلاك المواطنين للطاقة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، للمواطنين الفلسطينيين، حول التعليمات والنصائح الصادرة عنها للتعامل مع المنخفضات الجوية.وشددت الشركة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظاً على سلامتهم.وأكدت الشركة بأن وقوع المنطقة تحت تأثير الجبهات الهوائية العميقة وظروف الطقس المتقلبة، يصاحبها ارتفاع في الطلب على الكهرباء، وبالتالي ازدياد في نسبة العجز الذي تحاول الشركة السيطرة عليه، وتقليصه قدر الإمكان من خلال عدد من الإجراءات الفنية.وفي السياق ذاته، أشارت الشركة في تنويهها إلى أن المسؤولية مشتركة بينها والمواطنين؛ لتجاوز تلك الفترة، مؤكدة في الوقت ذاته أن طواقمها تبذل جهوداً كبيرة؛ من أجل توزيع الكهرباء على المواطنين وفق أعلى درجات العدالة والكفاءة، كما ويتم التعامل مع الإشارات والتبليغات الواردة من مختلف المحافظات لتلبية حاجات المواطنين الطارئة.وقالت: "سجلت أجهزة القياس مساء اليوم الثلاثاء طلب على الكهرباء وصل لقرابة (551) ميجاوات وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء".وأضافت: "استنادا للمعطيات السابقة، فإننا نعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية، حيث أن السلوك العام للاستهلاك من قبل المواطنين واستجابتهم لتوصيات الشركة، ينعكس على طبيعة جدول الكهرباء واستقراره".ودعت الشركة، المواطنين لضرورة الاستخدام الأمثل والحكيم لحصص الكهرباء الواصلة إليهم وكذلك أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين منازلهم من خطر المواد المتطايرة خشية وقوعها على شبكة الكهرباء وكذلك الابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء والاسلاك والأعمدة الحديدية حفظا لسلامتهم، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم (133) الخاص بالشركة دون تردد أو تأخير.