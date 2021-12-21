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شؤون فلسطينية

"جودة البيئة" تعقد اجتماعاً ثنائياً تشاورياً مع القنصلية الأميركية استكمالاً للحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي

"جودة البيئة" تعقد اجتماعاً ثنائياً تشاورياً مع القنصلية الأميركية استكمالاً للحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت سلطة جودة البيئة اجتماع ثنائي تشاوري مع القنصلية الامريكية عبر الاتصال المرئي لمتابعة مبادرة الحكومة الخضراء ومناقشات الحوار الاقتصادي الذي عقد مؤخرا ً.

وترأس الاجتماع رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور وبمشاركة مستشار رئيس السلطة لشؤون تغير المناخ م. نضال كاتبه وهديل اخميس من قسم تغير المناخ ومن الجانب الأمريكي السيدة دنيس المستشارة الاقتصادية والسيدة ديسايري بارون.

وأكد المطور خلال الاجتماع على ضرورة العمل الجماعي من أجل المصالح المشتركة لدينا جميعًا مشيرا بان البيئة لا تعرف الحدود، وآثار تدميرها السلبية لا تعرف الحدود، مثنيا على تأكيد الولايات المتحدة حول أهمية تغير المناخ على جدول الأعمال الوطني والدولي للولايات المتحدة.

وقال المطور بأنه حان الوقت لتوحيد الجهود لمكافحة تأثير تغير المناخ الذي له آثار وخيمة على الحياة اليومية لشعبنا وكذلك على جهودنا الإنمائية.

وأشار خلال الاجتماع الى تطلع دولة فلسطين إلى دعم الإدارة الأمريكية في الوصول إلى الموارد المالية التي يوفرها مرفق البيئة العالمية والتي تعتبر بالغة الأهمية لتمكيننا من الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بتقديم التقارير لاتفاقيات ريو ولتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

وأعرب المطور عن اهتمام فلسطين رسمياً بمبادرة الحكومة الخضراء والانضمام إليها كعضو، وتطلعها الى إلى تعزيز جهودنا في تخضير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كجزء من جهودنا لتقليل بصمتنا الكربونية وتقليل الانبعاثات التي بالفعل عند مستويات منخفضة للغاية.

وقال المطور: " نحن متحمسون للغاية للانضمام إلى هذه المبادرة التي نفترض أن الفوائد ستكون غير معدودة، وسيكون لها دور في لفت انتباه جميع صناع القرار والسياسات والحكومات المحلية إلى الفرص الهائلة في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة أثناء تناول في نفس الوقت تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة كفاءتها".

وأوصى المطور بتشكيل لجنة فنية أمريكية فلسطينية مشتركة معنية بالبيئة وتغير المناخ، بعد الاجتماع لتقوم بوضع خريطة طريق لمدة 5 سنوات للعمل المشترك بشأن البيئة وتغير المناخ تليها خطة عمل تركز أولاً على أولويات وخطط فلسطين بشأن
تغير المناخ.

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