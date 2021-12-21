"الأشغال" تتابع شكاوى المواطنين الواردة حول الحفريات الموجودة في طريق بيرزيت – رام الله

رام الله - دنيا الوطنتابعت وزارة الأشغال العامة والإسكان شكاوى المواطنين الواردة حول الحفريات الموجودة في طريق بيرزيت – رام الله في محافظة رام الله والبيرة والناجمة عن العمل في مشروع يتبع بلدية بيرزيت، وما شكلته من خطر على حركة المركبات وحياة المواطنين.وأوعز وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة على الفور لطواقم الوزارة بمتابعة القضية مع الجهات ذات العلاقة للعمل على معالجة المناطق الخطرة في الطريق، وقد تمّ مراسلة البلدية والتي بدورها تواصلت مع المقاول المُنفّذ للمشروع بضرورة معالجة الحفرة التي أدت إلى سقوط عدد من السيارات، واتخاذ إجراءات السلامة المرورية على طول الطريق، وبناء عليه قامت طواقم مديرية الأشغال بزيارة الموقع وأشرفت على إغلاقها من قبل طواقم الشركة المنفذة للمشروع.