الحركة الاسيرة تهدد: المساس بالأسيرات سيفجر الأوضاع.. وعملية الأسير المبحوح لن تكون الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، تعقيبا على الاعتداء الإسرائيلي على الاسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأكدت الحركة الاسيرة، أن الاسيرات الفلسطينيات، خط أحمر، وأن المساس بهن سيؤدي لتفجير الأوضاع داخل السجون وخارجها.ودعت الحركة الاسيرة، الجماهير الفلسطينية، لاعتبار يوم الجمعة المقبل، جمعة الأسيرات تحت شعار "الأسيرات خط أحمر".وفي السياق، أشارت الحركة، إلى أن عملية الرد الأولى التي نفذها الأسير يوسف المبحوح، لن تكون الأخيرة ما لم تستجب إدارة السجون لمطالب الأسرى والأسيرات.