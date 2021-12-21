هنية: نهنئ الرئيس الجزائري بفوز منتخب بلاده بكأس العرب

وأشار رئيس الحركة خلال رسالته للرئيس الجزائري أنّه ومعه أبناء الشعب الفلسطيني كافة يعبرون عن سعادتهم الغامرة بهذا الفوز والإنجاز الذي حققته الجزائر من خلال منتخبها الوطني لكرة القدم، بحسب ما جاء على موقع قناة (الأقصى) الفضائية.



كما عبر هنية عن عميق اعتزاز وتقدير الحركة لدور الجزائر التاريخي والمشرف في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتضامن المستمر مع قضيته العادلة، ورفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والذي تجلّى عبر هذه البطولة، وجماهير ولاعبو الجزائر يرفعون علم فلسطين ويهتفون لها، ومعبرًا عن تقديره لدولة قطر الشقيقة على تنظيمها لهذه البطولة التي رسخت صورة الشعوب العربية ومشاعرها الموحدة.



رام الله - دنيا الوطنبعث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة فوز منتخب بلاده الجزائر ببطولة كأس العرب الجارية هذا العام في قطر.