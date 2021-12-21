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العاهل الأردني: مستمرون بمسؤوليتنا الدينية والتاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

العاهل الأردني: مستمرون بمسؤوليتنا الدينية والتاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
التقى ملك المملكة الأردنية لهاشمية عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، برؤساء الكنائس في القدس والأردن، وشخصيات مسيحية، وممثلي أوقاف القدس، وهنأهم بأعياد الميلاد المجيدة.

وعبر الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء (بترا)، عن تقديره لتمسك كنائس وأوقاف القدس بالعهدة العمرية والعيش المشترك المبني على أساس الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأعرب عن أمله بأن يتحسن الوضع الوبائي العام المقبل، لتجاوز التحديات أمام وصول الزوار من المسلمين والمسيحيين إلى الأماكن المقدسة في القدس الشريف.

وأكد الملك عبد الله الثاني الاستمرار بالمسؤولية الدينية والتاريخية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، وقال "الوصاية الهاشمية شرف ومسؤولية أمامي وأمام الهاشميين، والمملكة الأردنية الهاشمية".

من جهتهم، أعرب المتحدثون خلال اللقاء، عن تقديرهم للملك على مواقفه المشرفة في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، والتي تحظى برعاية دائمة من قبله.

وجدد المتحدثون شكرهم على تبرع الملك المتواصل لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وترميم قبر السيد المسيحِ، عليه السلام، وكنيسة القيامة وكنيسة الصعود.

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