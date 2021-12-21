حماس: المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة لحماية الاسرى.. حذرنا الاحتلال من مواصلة اعتداءاته عليهم

رام الله - دنيا الوطنقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "(حماس): "إن المقاومة الفلسطينية جاهزة لفرض معادلة جديدة، لحماية الأسرى والأسيرات داخل السجون، وتوفير حياة كريمة وعزيزة لهم، وذلك كما فرضت سابقا معادلة في الشيخ جراح بالقدس خلال معركة سيف القدس".وأكد القانوع في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس أرسلت رسالة للوسيط المصري، وحذرت الاحتلال من استمرار التغول والاعتداء على الاسرى والاسيرات داخل السجون، لافتا إلى انها في حالة تشاور مستمر مع الفصائل الفلسطينية؛ لتعزيز ودعم الاسرى ضد الاحتلال.وقال: "الاحتلال يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدوانه بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية والمقاومة حاضرة لإسنادهم ودعمهم وستلتحم معهم في الوقت الذي تقرره".وكان مكتب اعلام الاسرى قد اكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه تم انقطاع الاتصال بـ12 اسيراً في سجن نفحة، من بينهم منفذ عملية الطعن امس الاثنين، يوسف المبحوح، والتي ادت الى إصابة ضابط اسرائيلي في السجن، لافتا إلى أن مصيرهم ما زال مجهولا وأن هناك مخاوف على حياتهم من اعتداءات الاحتلال عليهم.