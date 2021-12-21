الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 46، سلفيت 7، جنين 25، الخليل 39، طوباس 8، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 52، طولكرم 7، نابلس 20، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 121".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 48، سلفيت 0، جنين 14، الخليل 64، طوباس 16، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 20، طولكرم 4، نابلس 11، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 100".وسجلت 5 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتا وفاة في الخليل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 111 مريضا، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.