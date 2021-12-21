شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء زياد أبو عمرو بالفريق المصري المشرف على إعادة إعمار غزة

تفاصيل لقاء زياد أبو عمرو بالفريق المصري المشرف على إعادة إعمار غزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، أمس في رام الله الفريق الفني الهندسي الذي يشرف على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مجمعات سكنية وطرق وجسور ومرافق عامة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في شهر مايو الماضي من أبراج وبنايات.

وقدم الفريق الفني الهندسي عرضاً مصوراً وشرحاً وافياً لما تحقق من إنجازات على أرض الواقع حتى الآن، وكذلك للمخططات التي تم اقرارها لاستكمال هذه المشاريع الحيوية  والاستراتيجية المختلفة، وقد جرى الاتفاق مع الفريق المصري الشقيق على مواصلة التعاون والتنسيق وعقد اللقاءات المشتركة في رام الله وغزة والقاهرة لتنسيق الجهود وتنفيذ المشاريع المقرة.

وأشاد د.أبو عمرو باسم الحكومة الفلسطينية بما بذلته وتبذله جمهورية مصر العربية من جهود وما حققته من إنجازات حتى الآن لمساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكد أبو عمرو على حرص الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية على تقديم كل دعم ممكن من أجل إنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أكمل وجه.

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