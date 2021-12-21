الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد وفق التقويم الشرقي

رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة، المتروبوليت فنيذكتوس الوكيل البطريركي في بيت لحم، والايكونومس سبيريدون سمور، والايكونومس عيسى مصلح، والايكونومس عيسى ثلجية، بحضور رئيس اللجنة العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش.وهنأ الرئيس أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية وكل شعوب العالم الذين يحتفلون حسب التقويم الشرقي بحلول أعياد الميلاد المجيدة.واكد الرئيس، ان ابناء شعبنا المسيحي هم ركن أساسي من مكونات شعبنا، وعيد الميلاد هو عيد وطني لكل فلسطين، متمنيا ان يعيده الله وقد تحققت اماني شعبنا بالحرية والاستقلال.وجاء في نص الدعوة التي قرأها المتروبوليت فنذيكتوس: "صاحب الفخامة، أرفعُ إلى فخامتكم، أسمى آيات التهنئة ونشيد الفرح بمناسبة الأعياد المجيدة، ونرفع إلى مقام فخامتكم أيضاً تهاني جميع كهنة وشعب الكنيسة الأرثوذكسية في بيت لحم".وأضاف: "نتضرع إلى الله عز وجل يا فخامة الرئيس أن يكون هذا العيد، عيد خير وبركات يتحقق به السلامُ العادلُ والشامل، وذلك بفضل رؤيتكم الثاقبة وأصالة أبناء وطننا الذين ما كانوا يوماً إلا يداً واحدةً يجسدون معاني الانتماء الصادق للوقوف مع الوطن العزيز في كل زمان".وتابع: "بهذه المناسبة المباركة نتضرع أيضاً إلى الله عز وجل أن يحمي فلسطين الحبيبة، وأن يمنح العمر المديد وموفور الصحة إلى فخامتكم".