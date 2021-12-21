تنويه من الصحة بغزة حول وجود مخلفات طبية ملقاه على شاطئ خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا، بشأن وجود بعض المخلفات الطبية ملقاة على جانب شارع الرشيد بمحافظة خانيونس.وقالت الوزارة في بيانها: "بناء على معلومات تلقتها وزارة الصحة صباح اليوم بوجود بعض المخلفات الطبية ملقاة على جانب شارع الرشيد بمحافظة خانيونس تحركت طواقمها المختصة فورا للمكان، وقامت بجمع المخلفات الطبية الموجودة للتخلص منها حسب البروتوكول والنظام المعمول به في التخلص من المخلفات الطبية بالوزارة".وأضافت الصحة: "تبين من خلال المعاينه أنها مخلفات مخبرية وجاري التحري لمعرفة المختبر الذي قام بالتخلص منها بطريقة مخالفة للنظام المعمول به واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".كما وشددت على أنها تلزم مؤسساتها بالتخلص من المخلفات الطبية الخاصه بها من خلال البروتوكول والنظام الخاص بذلك وتشارك في تقييم ذلك دوريا بعض المؤسسات الشريكة المحلية والدولية.