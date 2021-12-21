الصحة الفلسطينية: مصابو متحور (أوميكرون) الستة لا يُعانون من أعراض شديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة ارتفاع عدد المصابين المشخصين بمتحور أوميكرون إلى 6، بعد اكتشاف حالتين جديدتين لقادمين من خارج البلاد.وأضاف الشخرة أن المصابين الجديدين من محافظتي أريحا والأغوار وبيت لحم، فيما لم تظهر أي أعراض شديدة أو غير عادية على جميع المصابين.وكانت وزارة الصحة أعلنت الخميس الماضي تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون، لمواطنين من بيت لحم والخليل وطوباس، كانوا قادمين من خارج البلاد.وناشد الشخرة جمهور المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وأهلهم، فيما ناشد من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس للتوجه لإجراء الفحص الطبي، والتزام المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة المنشورة سابقاً.