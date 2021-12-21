برئاسة أبو مازن.. اجتماعات مركزية فتح التشاورية تبدأ اليوم
تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا لها برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية على مدار 3 أيام، لمناقشة عدة ملفات وقضايا.
وقال سمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الأقاليم الخارجية، سمير الرفاعي، في حديث للإذاعة الرسمية: "إن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعا لها اليوم لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، وجلسة المجلس المركزي القادمة، والمؤتمر العام لحركة فتح".
وفيما يتعلق بتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، قال الرفاعي: "ان الرد الفلسطيني موجود في الميدان على هذه الاعتداءات، ويجب ان يكون هناك تصعيد على مستوى العمل الدبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية".
وقال: "يجب ان يكون هناك مواجهة واستراتيجية لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا".
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