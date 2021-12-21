برئاسة أبو مازن.. اجتماعات مركزية فتح التشاورية تبدأ اليوم

رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا لها برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية على مدار 3 أيام، لمناقشة عدة ملفات وقضايا.وقال سمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الأقاليم الخارجية، سمير الرفاعي، في حديث للإذاعة الرسمية: "إن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعا لها اليوم لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، وجلسة المجلس المركزي القادمة، والمؤتمر العام لحركة فتح".وفيما يتعلق بتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، قال الرفاعي: "ان الرد الفلسطيني موجود في الميدان على هذه الاعتداءات، ويجب ان يكون هناك تصعيد على مستوى العمل الدبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية".وقال: "يجب ان يكون هناك مواجهة واستراتيجية لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا".