شؤون فلسطينية

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه بهما بإطلاق النار على منازل المواطنين

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه بهما بإطلاق النار على منازل المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على مشتبه فيهما بإطلاق نار على منازل مواطنين بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة المحافظة تلقت شكوتين منفصلتين من مواطنيّن حول قيام مجهولين بإطلاق نار على منزليهما في أوقات مختلفة.

وأضافت: بالبحث والتحري تم حصرت الإشتباه بشخصين والقبض عليهما وبتدوين إفادتهما أفادا بقيامهما بإطلاق النار على منازل المواطنين.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

أخبار ذات صلة

برئاسة أبو مازن.. اجتماعات مركزية فتح التشاورية تبدأ اليوم

برئاسة أبو مازن.. اجتماعات مركزية فتح التشاورية تبدأ اليوم

مستشفى النجاح يعلن وقف استقبال مرضى الأورام بسبب الديون على الحكومة

مستشفى النجاح يعلن وقف استقبال مرضى الأورام بسبب الديون على الحكومة

&#34;مضرب منذ 127 يومًا&#34;.. تحذيرات من تدهور الوضع الصحي للأسير أبو هواش

"مضرب منذ 127 يومًا".. تحذيرات من تدهور الوضع الصحي للأسير أبو هواش

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم

فلسطينية تحصد أول لقب دكتوراة في القانون لامرأة عربية من جامعة (كولومبيا) الأمريكية

فلسطينية تحصد أول لقب دكتوراة في القانون لامرأة عربية من جامعة (كولومبيا) الأمريكية

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

رأفت: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي ستعقد اجتماعاتها خلال أيام

رأفت: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي ستعقد اجتماعاتها خلال أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون

قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

المرور بغزة تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

البرغوثي: مراهنة الاحتلال على صمت شعبنا تجاه قمع الأسرى &#34;خاسرة&#34;

البرغوثي: مراهنة الاحتلال على صمت شعبنا تجاه قمع الأسرى "خاسرة"

الجالية الفلسطينية في أنقرة تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

الجالية الفلسطينية في أنقرة تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

تصريحات صادمة من هشام حداد &#34;نادم على أمور كثيرة بـ2021&#34;

تصريحات صادمة من هشام حداد "نادم على أمور كثيرة بـ2021"

فداء الكبرا تشن هجوماً على أدهم نابلسي &#34;فايت على جهنم إن اعتزلت أولا&#34;

فداء الكبرا تشن هجوماً على أدهم نابلسي "فايت على جهنم إن اعتزلت أولا"

شاهد: نادين نجيم تنصدم من رقص ابنتها &#34;جمدت مطرحي&#34;

شاهد: نادين نجيم تنصدم من رقص ابنتها "جمدت مطرحي"

مايا دياب تحدث ضجة كبيرة بعد تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي

مايا دياب تحدث ضجة كبيرة بعد تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

عربي

السعودية: أول طفل يتلقى لقاحاً ضد (كورونا) في المملكة

السعودية: أول طفل يتلقى لقاحاً ضد (كورونا) في المملكة

الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)

الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)