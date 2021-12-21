نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه بهما بإطلاق النار على منازل المواطنين

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على مشتبه فيهما بإطلاق نار على منازل مواطنين بنابلس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة المحافظة تلقت شكوتين منفصلتين من مواطنيّن حول قيام مجهولين بإطلاق نار على منزليهما في أوقات مختلفة.وأضافت: بالبحث والتحري تم حصرت الإشتباه بشخصين والقبض عليهما وبتدوين إفادتهما أفادا بقيامهما بإطلاق النار على منازل المواطنين.وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.