ترامب يتفوق على بايدن في الشعبية ويتصدر المرشحين الجمهوريين

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع جديد للرأي أن المزيد من الناخبين سيختارون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن إذا أجريت الانتخابات اليوم.وقدّم الاستطلاع الذي أجراه مركز "سنتر أوف أميركان غريتنس"، في الفترة من 17 كانون الأول/ ديسمبر إلى 19 كانون الأول / ديسمبر، بين 750 ناخباً مسجلاً، سلسلة من الأسئلة حول أداء بايدن في منصبه وتطابقه الافتراضي مع أداء ترامب.وقال 49 % من المستطلعين إنهم سيصوتون لترامب إذا أجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بـ41% سيصوتون لبايدن، وعشرة بالمئة آخرون ليس لديهم رأي أو أنهم مترددون.كما سأل الاستطلاع الناخبين عما إذا كانوا يفضلون الجمهوريين أو الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب الأميركي، وقال 48 % من المستجيبين إنهم يرغبون في رؤية الجمهوريين يسيطرون على مجلس النواب، مقارنة بـ42 % مؤيدين للديمقراطيين.وكانت الأرقام متشابهة عند سؤال المستطلعين لمن يرغبون أن تكون السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي: أجاب 51 % من المستطلعين أنهم يرغبون في رؤية الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ، مقارنة بـ42% منهم يدعمون سيطرة الديمقراطيين.وبلغت نسبة الخطأ في الاستطلاع 3.6 %كما تم استجواب الناخبين حول أداء بايدن الوظيفي. وظهر أن 58 % من الناخبين لا يوافقون على أداء بايدن الوظيفي، في المقابل، يوافق 41 % فقط من الناخبين على أداء الرئيس.في استطلاع آخر، ظهر أن ترامب يتصدر الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لعام 2024 بين الناخبين الجمهوريين.ووفقاً لاستطلاع مركز I & I / TIPP، ظهر أن الجمهوريين أكثر حماساً بشأن احتمال ترشح ترامب للرئاسة عن الحزب الجمهوري.ويحتل ترامب الصدارة مع 60 % من الجمهوريين الذين يقولون إنهم يريدونه على بطاقة الحزب الجمهوري مرة أخرى.بالمقارنة مع جو بايدن، تظهر استطلاعات الرأي أن 37 في المائة فقط من الديمقراطيين يريدون بايدن على بطاقة الحزب الديمقراطي للرئاسة مجدداً عام 2024.