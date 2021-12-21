الصين ترد على واشنطن وتعاقب أربعة مسؤولين أميركيين

شباط/

تشاو ليجيان

ديسمبر

رام الله - دنيا الوطنقالت الصين، اليوم الثلاثاء، إنها ستفرض عقوبات على أربعة أعضاء في لجنة الحرية الدينية الدولية التابعة للحكومة الأميركية رداً على العقوبات التي فرضت بحق مسؤولين صينيين عقب شكاوى بشأن انتهاكات في إقليم شينجيانغ شمال غرب البلاد.وحظرت واشنطن في وقت سابق الواردات القادمة من المنطقة والتي قد يتم إنتاجها دون حصول العمال على مقابل، بينما دعا النشطاء إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام فيفبراير في بكين.ونفت الصين الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وردت في وقت سابق بنشر دعوات لمقاطعة الأحذية والملابس الأجنبية.من جانبه، قالالمتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن رئيسة اللجنة وثلاثة أعضاء في الولايات المتحدة ممنوعون من زيارة البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو، وسيتم تجميد أي أصول لديهم في البلاد".وحدد ليجيان الأفراد الذين شملتهم العقوبات وهم: رئيسة اللجنة نادين ماينزا ونائبها نوري توركل والعضوان أنوريما بهارغافا وجيمس كار، ولم يشر تشاو إلى ما إذا كان لديهم أصول في الصين.وهددت الصين بالانتقام بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية في 10 كانون الأول/فرض عقوبات على اثنين من المسؤولين المتهمين بالتورط في قمع الأويغور والأقليات الأخرى ذات الغالبية المسلمة في شينجيانغ، حيث تواجه بكين اتهامات بارتكاب اعتقالات جماعية وإجراء عمليات إجهاض قسرية وانتهاكات أخرى.