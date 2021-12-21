الإمارات تكشف عدد الزيارات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)







رام الله - دنيا الوطنحصد (إكسبو 2020 دبي) زيادة كبيرة في عدد الزوار خلال الفترة الماضية منذ بدايته، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفاً و591 زيارة، وذلك خلال الفترة الممتدة حتى 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري.وعلى جانب منصة (إكسبو) الافتراضية فقد ارتفع عدد الزيارات الافتراضية (لإكسبو 2020) إلى 31.6 مليون زائر، خلال الفترة نفسها مدفوعة بشكل أساسي بالعروض الحية التي تُبث على منصة إكسبو، والتي تُتيح للزوار القيام بجولة افتراضية تفاعلية حية مخصصة من خلال الموقع، وفق (وام).ويعد (إكسبو 2020 دبي) أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة، مع تطبيق تدابير الوقاية والإجراءات الاحترازية الحالية.