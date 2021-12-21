شؤون فلسطينية

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توعدت الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس)، اليوم الثلاثاء، إدارة سجون الاحتلال الصهيوني بـ"معركة طويلة ومفتوحة"، ردًّا على إجراءاتها القمعية ضد الأسرى والأسيرات.

وقالت الهيئة القيادية: "أعددنا أنفسنا لمعركة طويلة ومفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال"، مشددةً على أن كرامة الأسرى والأسيرات فوق كل اعتبار، ولن يسمحوا لإدارة سجون الاحتلال المساس بها، وهي خط أحمر.

ومساء أمس، حذرت الهيئة القيادية من محاولة إدارة سجون الاحتلال التغطية على جريمتها بإعادة الأسيرات المعزولات لأقسامهن وإعادة الأوضاع لما كانت عليه، التغطية على جريمتها النكراء ومحاولة للتستر على أفعالها القبيحة، ولمنع تحرك الشارع وقيادة المقاومة.

ونبهت إلى محاولة إدارة سجون الاحتلال خلط الأوراق وتضليل الرأي العام، مشددة على الأمر أكبر من عودة الأسيرات بعد امتهان كرامتهن والاعتداء عليهن، والمسألة لدينا تحتاج لردة فعل تساوي حجم الجرم والاعتداء".

وتعرضت الأسيرات خلال الأيام الماضية لسلسلة من القمع والعزل والانتهاكات الجسيمة على يد وحدات القمع والسجانين، واعتدت قوات القمع في سجن الدامون على الأسيرات بالضرب والسحل، وإحدى الأسيرات أغمى عليها من الضرب الوحشي، كما نزع جنود الاحتلال الحجاب عن عدد من الأسيرات أثناء اعتداء قوات القمع عليهنّ وسحلهنّ من الرقبة.

وردًّا على الهجمة القمعية الشرسة والانتهاكات والاعتداءات بحق الأسيرات، أقدم الأسير يوسف المبحوح القابع في سجن نفحة على طعن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال، وسط حالة من التوتر الشديد تسود كافة السجون.

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