الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم



وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (9) أنشطة تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات

استيطانية.



ووفق التقرير، فقد صعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمتها (27) منزلا، إضافة إلى عشرات المنازل التي أخطرت أهلها بالهدم، في مقابل (14) منزلا هدمتها في شهر أكتوبر الذي سبقه.



كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (91) منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة (17)

منشأة.



وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.







رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة "أبو كير" شرق البلدة، وأغلقتها، ومنعت وصول المواطنين إليها، وشرعت بهدم منزل المواطن عاطف جميل يوسف النيص، المكون من طابقين، مساحة كل واحد (80 مترا مربعا).وعلى إثر عمليات الهدم، اندلعت مواجهات اندلعت في الموقع بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز الساموالصوت.وصعّدت قوات خلال الشهر الجاري من انتهاكاتها بحق نحالين، وتم هدم 3 غرف زراعية في منطقتي "الصليب" و"خلة العدس" شرق وشمال البلدة، إضافة إلى اخطار بهدم مزرعة لتربية الابقار والمواشي، عدا عن تسليم إخطارات بوقف البناء في منازل وغرف زراعية أخرى.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.