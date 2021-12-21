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شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني
نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية يخرج غاضباً من عين التينة بعد لقائه نبيه بري رئيس البرلمان.

وتداولت وسائل الإعلام اللبنانية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي يظهر فيه مراسل منصة (صوت بيروت إنترناشيونال) وهو يسأل نجيب ميقاتي عما إذا كان نجحت الصفقة التي يحكى عنها، ليجيب ميقاتي بنبرة غاضبة: "نحنا غير معنيين".

هذا، وأفادت صحيفة (الجمهورية) نقلاً عن أوساط رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بأنه "لا خلاف بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ولن يكون".

ونقلت (الجمهورية) عن أوساط رئيس الحكومة ردها على الأخبار التي تزعم نشوب خلاف بين الرئيسين بري وميقاتي، حيث قالت الأوساط: "لا خلاف مع الرئيس نبيه بري ولن يكون، وعلاقتهما جيدة ولا شائبة فيها، واللقاء بينهما كان إيجابياً، وهما مستمران في التشاور شخصياً ومؤسّساتياً في كل الملفات المطروحة ولاستنهاض البلد، واي اختلاف في الموقف السياسي اذا وجد، فهو لا يفسد في الود قضية".

وأشارت الأوساط إلى أن ميقاتي على موقفه الصامت والمتمسك بالحفاظ على المؤسسات ولن يشذ عن هذا الموقف، وعن التمسك بالحوكمة والشفافية في اتجاه تحقيق المهام الإصلاحية للحكومة، مؤكدة رفضها ما تم تناقله من إشاعات حول عزم رئيس الحكومة على تقديم استقالته، وأنه لا صحة لما يشاع وكل ما يسرب هو أخبار مدسوسة وشائعات مغرضة.


 


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