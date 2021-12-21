شؤون فلسطينية

فلسطينية تحصد أول لقب دكتوراة في القانون لامرأة عربية من جامعة (كولومبيا) الأمريكية

فلسطينية تحصد أول لقب دكتوراة في القانون لامرأة عربية من جامعة (كولومبيا) الأمريكية
زينة جلاد المحامية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نالت زينة جلاد المحامية الفلسطينية، على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة (كولومبيا) الأمريكية في نيويورك، ليسجل كإنجاز فلسطيني أكاديمي ومعرفي جديد.

واحتفلت الجامعة بمنح لقب الدكتوراة لأول إمرأة عربية مع درجة الامتياز الاستثنائية (JSD in Law with the Highest Distinction ) وهو أعلى لقب أكاديمي يمنح للأكاديميين المتخصصين في دراسة القانون في تاريخ الجامعة.

وتعتبر جامعة كولومبيا واحدة من أعرق الجامعات على صعيد العالم، وقد تميز فيها العديد من الشخصيات العربية والفلسطينية المؤثرة على صعيد العالم في الانتاج العلمي والمعرفي، نذكر من أبرزهم البروفيسور الراحل ادوارد سعيد، والبروفيسور والمؤرخ رشيد خالدي، والدكتورة ليلى ابو اللغد والدكتورة ناديا ابو الحاج والدكتور صفوان المصري وغيرهم من المفكرين والاكاديميين.

وتخصصت الدكتورة جلاد خلال الست سنوات الماضية في دراسة القانون الدولي والمحاسبة الجنائية الدولية وحقوق الانسان واثرهم على الفئات المهمشة كاللاجئين والاقليات الدينية والنساء، وقدمت أطروحتها بدراسة مقارنة لأزمة تطبيق القانون الدولي في المنطقة العربية.

يذكر أن جلاد هي عضو بنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين وكذلك نقابة المحامين في نيويورك، هذا وقد عملت مع عدد من المنظمات الدولية كالآلية الدولية المحايدة للتحقيق بجرائم الحرب على سورية، والمنظمة الدولية للمرأة UNWOMEN، ومفوضية حقوق الإنسان OHCHR.

وكانت تعمل في السابق كمحاضرة بالقانون الجنائي والقانون الدولي في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية، وكل من جامعتي بيرزيت والقدس في فلسطين.

كما عملت أيضاً كخبير قانوني مع الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع سيادة ضمن برنامج تطوير نقابة المحامين والذي كان في حينه أكبر مشروع ممول لتطوير ومأسسة نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ونتج عنه إنشاء مبنى جديد وتطوير برامج التدريب والتحديث والأتمتة.

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