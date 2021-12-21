رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا



وقال في تصريح له، اليوم الثلاثاء: "إن هذا القرار ليس بالجديد على دولة الاحتلال الإسرائيلي فهي تتبني سياسات اجرامية تجاه شعبنا بما فيها الاعدامات الميدانية سواء لملقي الحجارة أثناء تصديهم لاقتحام المدن والبلدات والقرى الفلسطينية أو أثناء مرور المواطن الفلسطيني من على الحواجز التي تقطع أواصر

الضفة الغربية من أجل إرهاب أبناء شعبنا وثنيهم عن مواصلة نضالهم لنيل الحرية وانهاء الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967".



وطالب رأفت أبناء شعبنا بالمزيد من الصمود والتصدي لإجراءات وممارسات دولة الاحتلال الإجرامية ولجميع القرارات المجحفة والمخالفة للقانون الدولي والقرارات الاممية.



وشدد على أهمية تشكيل لجان الحراسة الشعبية الليلية للتصدي لاقتحامات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين والمشاركة في جميع أشكال المقاومة الشعبية سواء في القدس الشرقية أو في عموم أنحاء الضفة الغربية أو على حدود قطاع غزة.



وفي سياق آخر أشار رأفت إلى أن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس المركزي ستعقد اجتماعا لها خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال التحضيرات لانعقاده، لافتاً إلى أنه قد يتأجل عقدة عدة أيام، ومؤكداً على أنه يتم التواصل مع كل فصائل منظمة التحرير من أجل المشاركة في التحضيرات وأعمال المجلس المركزي الذي سيعقد الشهر المقبل.







رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت قرار سلطات الاحتلال إعطاء تعليمات لجيشها بإطلاق النار على ما سماهم "ملقي الحجارة".