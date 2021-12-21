روسيا: عدد المصابين بالمتحور (أوميكرون) يبلغ 30 شخصاً في البلاد

فيكتور فيسينكو،



في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، تم اكتشاف متحور( أوميكرون) لأول مرة، في بوتسوانا وجنوب إفريقيا.



رام الله - دنيا الوطنأعلننائب وزير الصحة الروسي الصحة، اليوم الثلاثاء، عن عدد المصابين بسلالة (أوميكرون) لفيروس (كورونا) في البلاد، إذ بلغ 30 شخصاً وجميعهم في حالة مستقرة.وقال نائب الوزير، في حديث اليوم: "عدد المصابين حوالي 30 شخصا، ولا توجد حالات خطيرة بينهم"، وفق (روسيا اليوم).في وقت سابق، تم الإبلاغ عن حوالي 25 شخصاً مصاباً في روسيا، بهذا النوع من المتحور الجديد لفيروس (كورونا).