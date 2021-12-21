قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون



وقال قنيطة: "إن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تقوم بالتفتيشات المستفزة للأقسام والغرف والأسرى نهاراً وليلاً متجاوزة أى خصوصية للأسرى خلال النوم أو لحظة تناول الطعام أو حتى وجود أسرى في الحمامات أو لوجود كبار سن أو أجواء باردة أو مرضى عند دخولها الغرف بشكل ارهابي ومفاجىء، وأثناء التفتيش تقوم الوحدات الخاصة بعمليات بعثرة وتخريب ومصادرة لممتلكات الأسرى وحاجاتهم.



وأوضح قنيطة أن توجهات القمع للأسرى تبين من خلال تشريع قانون استدعاء الجيش عند كل حالة توتر مع الأسرى، ومن خلال تدريب عدد من الوحدات الخاصة كوحدة " كوحدة اليمار واليماز والمتسادا ودرور والناحشون وكيتر وغيرها " لاجراء التفتيشات والاقتحامات الليلية المفاجئة، وتعزز سياسة عدم الاستقرار والارهاق بحق الأسرى وذويهم، وذلك عبر نقل الأسرى المفاجىء من سجن إلى سجن، والنقل الجماعي للأسرى والأسيرات بهدف الارباك.



وأضاف أن تلك الوحدات تدخل الأقسام مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب من صراخ وتقييد وضرب الأسرى ومصادرة الممتلكات الخاصة، وأحياناً تدخل الأقسام بالسلاح الحي، وقد تقوم باطلاق النار على المعتقلين في بعض الظروف كما حدث مع الشهيد محمد الأشقر في معتقل النقب.



وطالب قنيطة المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الانسانية والحقوقية بحماية الأسرى من السياسات القمعية، وزيارة السجون والمعتقلين للاطلاع على قسوة ظروفهم على صعيد الاقتحامات والعزل الانفرادي وتجاوز الحقوق الأساسية والإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني.





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة اليوم الثلاثاء أن إدارة السجون الإسرائيلية تنتهج سياسة قمعية بحق الأسرى والأسيرات في السجون، موضحاً أن ما حدث في سجن الدامون بحق الأسيرات، وما تلاه بحق الأسرى في سجن نفحة وتحديدًا في قسم (12) من عملية قمع، جميعها تنذر بانفجار مرتقب في السجون.