14 قتيلًا على الأقل إثر فيضانات عارمة في ماليزيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، مصرع 14 شخصا على الأقل في الفيضانات، التي اجتاحت البلاد، منذ السبت الماضي.وبحسب (رويترز) فقد أفادت وكالة (برناما) الماليزية الرسمية للأنباء، بأنه تم انتشال 8 جثث في ولاية سيلانجور الغربية، حيث تقع العاصمة كوالالمبور، إلى جانب 6 جثث أخرى في ولاية باهانج المجاورة.وأضافت، أن انتشال الجثث الجديدة "يرفع إجمالي عدد ضحايا الفيضانات في 8 ولايات إلى 14 قتيلا"، مشيرة إلى أنه رغم تحسن الطقس لم تنحسر الفيضانات في معظم الولايات المتضررة من الكارثة الطبيعية، منذ السبت الماضي.يشار إلى أنه تم إجلاء أكثر من 60 ألفا من ضحايا الفيضانات في جميع أنحاء البلاد من منازلهم، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.وشهدت ماليزيا أسوأ فيضان في تاريخها عام 2014، حيث أجبر أكثر من 118 ألف شخص على الفرار من منازلهم.