شؤون فلسطينية

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أحمد أبو هولي على دور الرئيس في العمل على جميع الأصعدة من أجل الأفراح عن الأسرى من سجون الاحتلال وان قضيتهم دائما على سلم أولوياته، كما أكد على التزام منطمة التحرير الفلسطينية بقضية الاسرى والعمل الجاد لتحريرهم كافة، مبينا أن قضية الأسرى هي على سلم أولويات منطمة التحرير الفلسطينية

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أبو هولي للأسير المحرر حسين الزريعي، لتهنئته بالتحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي ، معتبرا أن تحرره هو انتصار للإرادة والصمود على الاحتلال وانتصار لكل فلسطين.

وكان في استقبال الدكتور أبو هولي أعيان و مخاتير ووجهاء دير البلح والمحافظة الوسطى بالأضافة إلى ذوي وعائلة الأسير وقيادة إقليم الوسطى وشخصيات بارزة وأسرى محررين ونقل د. أبو هولي تحيات السيد الرئيس للأسير المحرر.

وأشاد أبو هولي بدور الأسرى في سجون الاحتلال ، مطالبا منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمجتمع الدولي للضغظ من أجل الأفراج عنهم أو تحسين ظروف اعتقالهم.

وهنأ د ابو هولي عائلة المحرر حسين الزريعي الذي قضى في سجون الاحتلال 19عاماً، متمنيا له حياة سعيدة بين أسرته وذويه واهله وشعبه، واستمع أبو هولي من الأسير المحرر الزريعي إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها أسرانا واسيراتنا في سجون الاحتلال.

بدوره عبر الأسير المحرر الزريعي عن سعادته وفخره بزيارة الدكتور ابوهولي ومقدما له الشكر والعرفان.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد هاتف مساء اليوم الإثنين، الأسير المحرر حسين سليمان الزريعي من قطاع غزة، مهنئا بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد خلال الاتصال، اعتزازه بالأسرى ونضالهم، وقال: "سنستمر سويا حتى الخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

والأسير المحرر حسين الزريعي من دير البلح وسط القطاع، أفرج عنه بعد قضائه 19 عاما في الأسر، وهو نجل الأسير المحرر الشهيد سليمان الزريعي الذي استشهد عام 2002.





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