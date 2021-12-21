الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)





وقالت الهيئة: "إن ذلك جاء تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كافة إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من 3 كانون الثاني/ يناير 2022".



وأهابت الهيئة بالوزارات والجهات الاتحادية بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها 21 لسنة 2021، بحيث يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح (كوفيد - 19) معتمد في الدولة.





كما دعت إلى التزام جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعات الداعمة بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوماً؛ وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.



أما فئة الموظفين أو المراجعين المستثناة من التطعيم، فيسمح لها بدخول الجهات الاتحادية، شريطة أن تظهر صفتها في تطبيق الحصن باللون الأخضر، على أن تلتزم بإجراء فحص مخبري PCR كل 7 أيام؛ وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.



وفيما يخص المراجعين من الأطفال دون سن 16 عاماً، وتظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر فيسمح لهم بدخول الجهات الاتحادية دون أن يطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.



أما الموظفين أو المراجعين غير المطعمين، فيمنع دخولهم للجهات الاتحادية، وكذلك الأشخاص الذين تظهر صفتهم باللون الرمادي في تطبيق الحصن؛ نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.



وحثت كافة الجهات الاتحادية على ضرورة مراعاة قواعد الصحة والسلامة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والإجراءات اللازمة التي تم تعميمها سابقاً، بشأن حوكمة إجراءات التصدي لجائحة (كوفيد -19).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن إصدار تعميماً موجهاً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)، وذلك في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة.