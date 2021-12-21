شؤون فلسطينية

الجالية الفلسطينية في أنقرة تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

الجالية الفلسطينية في أنقرة تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت الجالية الفلسطينية في العاصمة التركية أنقرة أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة في مؤتمرها العام، حيث فازت قائمة "بيت المقدس" بأغلبية الأصوات المشاركة .

وضمت قائمة "بيت المقدس" التي فازت بانتخابات الهيئة الإدارية للجالية، كلاً من أحمد عثمان رئيس الجالية الفلسطينية، وأسامة مرتجى نائب رئيس الجالية، وأسامة دغمش أمين السر، محمد مطر أمين الصندوق، وحسن خلف لجنة العلاقات الخارجية، وسهام عبيد لجنة المرأة والإعلام، وختام خليف اللجنة الثقافية والاجتماعية. 

وقدّم ظافر عصفور رئيس جمعية فلسطين الخيرية والرئيس السابق للجنة التحضيرية للجالية الفلسطينية، نبذة عن إنشاء الجالية التي تشكلت في العام 1990، وكانت هي الجالية الفلسطينية والعربية الوحيدة في تركيا، والتي استمرت في نشاطاتها حتى العام 2010، حيث تم تسجيلها بشكل رسمي آنذاك، وتم تجديد الانتخابات، ولكن لعدم توفر مكان خاص لها، فقد تم إغلاق الجمعية العمومية الرسمية للجالية، وكان ذلك بمثابة ضربة قوية للجالية الفلسطينية.

كما تطرق إلى الصعوبات التي نتجت بسبب أزمة "كورونا"، وكانت السبب الرئيسي لإعادة التفكير من أجل العمل على إعادة الجهود لتشكيل اللجنة التحضيرية لمساعدة المحتاجين، مشيرا إلى أن الجالية تضم أكثر من 180 عائلة فلسطينية في مدينة أنقرة، وقد تمكنت من تحقيق اندماج نوعي داخل المجتمع التركي، لتصبح ذات نمو اقتصادي، وتأثير كبير. 

وأوضح أن جمعية "فلسطين الخيرية" تأسست بتاريخ 02/02/2020، في ظل ظروف صعبة بسبب جائحة "كورونا"، حيث تم تأسيس لجنة تخص اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، لتقديم التبرعات والمساعدات لهم، مطالبا بضرورة مواصلة الدعم من أجل أن تبقي الجمعية صامدة، حيث تعمل على جمع التبرعات، واعداد مشاريع عامة وأخرى أكاديمية. 

بدوره، أشاد فائد مصطفى السفير الفلسطيني بانتخابات الجالية الفلسطينية، وبجهود اللجنة التحضيرية التي عملت في ظروف صعبة.

وتطرّق إلى نشأة صندوق التضامن الفلسطيني، الذي ساعد على حل مشاكل اللاجئين المتضررين، وعمل على تجاوز كل الظروف الصعبة التي حصلت بسبب (كورونا).

وقال: "نعتز بالتعددية الفكرية والتنظيمية، وهذا شيء يغنينا كفلسطينيين في إطار عمل الجالية، وان نبحث عن القضايا التي تقربنا وتجمعنا.

وأكد السفير مصطفى استعداد السفارة الوقوف بجانب الهيئة الإدارية الجديدة، ودعمهم في كافة المحافل، داعياً إلى مواصلة جهودها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة وأن أعدادهم في تركيا آخذ بالتزايد.

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