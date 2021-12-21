دولي

الحكومة الإسرائيلية تدرس احتمال فرض قيود إضافية بسبب (أوميكرون)

الحكومة الإسرائيلية تدرس احتمال فرض قيود إضافية بسبب (أوميكرون)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن المشاورات لبحث السبل الكفيلة بمكافحة تفشي سلالة (أوميكرون) في إسرائيل لازالت مستمرة، على أن يلتئم كابينت الكورونا لاحقًا لإقرار خطة العمل التي ستتم بلورتها بهذا الشأن.

ووفق قناة (كان) فقد عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينت، الليلة الماضية، جلسة مع وزير الصحة نيتسان هوروفيس، وكبار المسؤولين في وزارته لمناقشة فرض المزيد من قيود الكورونا ومن مجملها توسيع أنظمة الشارة الخضراء وتقييد التجمهر، وربما إلغاء خطة الصف أو تعديلها.

وذكرت القناة أنه اقترحت الوزارة تقييد التجمهر لبضع المئات فقط، ويدعم وزير الصحة هوروفيتس فرض قيود بشرط أن يتم تعويض المجالات المتضررة. كما تتم دراسة إدراج دول أخرى على القائمة الحمراء.

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