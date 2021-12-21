شؤون فلسطينية

"حماية" يدين الأعمال الانتقامية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معتقل نفحة

"حماية" يدين الأعمال الانتقامية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معتقل نفحة
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات مداهمة واقتحام غرف الأسرى بشكل استفزازي والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطّة بكرامتهم الإنسانية داخل غرف الزنازين، وبشكل خاص سجن الدامون المخصص للأسيرات الفلسطينيات وسجن نفحة القسم 12؛ وذلك عقب رفضهم للعقوبات الجماعية التي فرضتها عليهم إدارة السجون الإسرائيلية.

مركز حماية لحقوق الإنسان يخشى من امتداد هذه التوترات لباقي السجون وأن تؤدي هذه إلى وقوع ضحايا، ومن جانب آخر فإن المركز يؤكد أن هذه الممارسات شكلاً من أشكال النازيّة الجديدة، وصورةً من صور الانتقام والعقوبات الجماعية التي حظرتها قواعد القانوني الدولي، إضافةً لكونها تزيد من ويلات ومعاناة الأسرى، وتُشكّل تصاعداً لسياسة إذلال وإهانة الأسرى في البرد
القارص.

مركز حماية لحقوق الإنسان يشدد أن سلوك قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي العرفي وعلى وجه الخصوص إعلان "سان بترسبورغ" (1868)، القواعد النموذجية لمعاملة السجناء (1957)، واتفاقيات جنيف (1949)، التي أقرت مبدأ حظر أعمال
الانتقام والعقوبات الجماعية.

مركز حماية لحقوق الإنسان يأمل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي خولها القانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقية جنيف الثالثة بجملة من الصلاحيات من أجل حماية حقوق الأسرى المنصوص عليها في الاتفاقية ومنها ضمان وجود معاملة إنسانية وظروف احتجاز مقبولة للواقعين تحت الأسر.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن سخطه تجاه صمت الأسرة الدولية على السلوك العدواني من إدارة مصلحة السجون الإحتلالية بحق الأسرى الفلسطينيين، فإنه:

1. يطلق نداءً عاجلاً للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل القيام
بمسؤلياتها تجاه الأسرى والكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المقموعة.

2. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الثالثة بدور فاعل من أجل إلزام دولة الاحتلال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

3. يطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ببحث العدوان على الأسرى الفلسطينيين.

4. يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضم هذه الاعتداءات ضمن الملف الجنائي لقادة الاحتلال.

أخبار ذات صلة

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم

فلسطينية تحصد أول لقب دكتوراة في القانون لامرأة عربية من جامعة (كولومبيا) الأمريكية

فلسطينية تحصد أول لقب دكتوراة في القانون لامرأة عربية من جامعة (كولومبيا) الأمريكية

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

رأفت: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي ستعقد اجتماعاتها خلال أيام

رأفت: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي ستعقد اجتماعاتها خلال أيام

قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون

قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

المرور بغزة تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون

قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

المرور بغزة تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

البرغوثي: مراهنة الاحتلال على صمت شعبنا تجاه قمع الأسرى &#34;خاسرة&#34;

البرغوثي: مراهنة الاحتلال على صمت شعبنا تجاه قمع الأسرى "خاسرة"

الاحتلال يعتقل مواطنة من أريحا

الاحتلال يعتقل مواطنة من أريحا

الجالية الفلسطينية في أنقرة تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

الجالية الفلسطينية في أنقرة تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

منوعات

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

تصريحات صادمة من هشام حداد &#34;نادم على أمور كثيرة بـ2021&#34;

تصريحات صادمة من هشام حداد "نادم على أمور كثيرة بـ2021"

فداء الكبرا تشن هجوماً على أدهم نابلسي &#34;فايت على جهنم إن اعتزلت أولا&#34;

فداء الكبرا تشن هجوماً على أدهم نابلسي "فايت على جهنم إن اعتزلت أولا"

شاهد: نادين نجيم تنصدم من رقص ابنتها &#34;جمدت مطرحي&#34;

شاهد: نادين نجيم تنصدم من رقص ابنتها "جمدت مطرحي"

مايا دياب تحدث ضجة كبيرة بعد تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي

مايا دياب تحدث ضجة كبيرة بعد تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ&#34;الداعر الأسود القبيح&#34;

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ"الداعر الأسود القبيح"

عربي

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)

المغرب تتهم إسبانيا بعدم مراقبة الحالة الصحية للمسافرين بشكل حازم

المغرب تتهم إسبانيا بعدم مراقبة الحالة الصحية للمسافرين بشكل حازم

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 335 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 335 مليون دولار