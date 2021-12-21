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المغرب تلغي احتفالات رأس السنة

المغرب تلغي احتفالات رأس السنة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة المغربية، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا.

وجاء في بيان الحكومة المغربية، أنها قررت اتخاذ عدة تدابير ليلة 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021 إلى كانون الثاني/ يناير 2022، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة.

وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.

وأضاف البيان أن من بين التدابير إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا.

وبحسب البيان قررت الحكومة حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

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