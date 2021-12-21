الاحتلال الإسرئيلي يهدم منزلا قيد الانشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم



وقال هاني فنون نائب رئيس بلدية نحالين: "إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة "أبو كير" شرق البلدة، وأغلقتها، ومنعت وصول المواطنين اليها، وشرعت بهدم منزل المواطن عاطف جميل يوسف النيص، المكون من طابقين، مساحة كل واحد (80 مترا مربعا)"، وفق (وفا).



وأضاف فنون: "أن مواجهات اندلعت في الموقع بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت".



الجدير ذكره، أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال الشهر الجاري من إجراءاتها التعسفية بحق سكان نحالين، وتم هدم ثلاث غرف زراعية في منطقتي (الصليب) و(خلة العدس) شرق وشمال البلدة، إضافة إلى إخطار بهدم مزرعة لتربية الابقار والمواشي مساحتها حوالي (500 متر مربع)، عداً عن تسليم اخطارات بوقف البناء في منازل وغرف زراعية أخرى.





رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.