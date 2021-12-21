ماليزيا: مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بفيضانات في البلاد

رام الله - دنيا الوطنكشفت السلطات الماليزية، أمس الاثنين، أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في فيضانات عمت البلاد.ويتعرض عادة الساحل الشرقي لماليزيا فيضانات خلال موسم الأمطار الموسمية السنوية في الفترة بين أكتوبر ومارس، إلا أن هطول أمطار غزيرة غير معتادة يوم الجمعة الماضي، أدت إلى زيادة الضغط على أجهزة الطوارئ في جميع أنحاء البلد، وفق (روسيا اليوم).فيما نقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية عن الشرطة في سيلانجور قولها: "إن ثمانية لقوا حتفهم في الفيضانات اليوم الاثنين".من جانبه، ذكر رئيس وزراء الولاية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أنه حتى اليوم الاثنين تم نقل أكثر من 32 ألف شخص شردتهم الفيضانات في سيلانجور إلى ملاجئ مؤقتة".