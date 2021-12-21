التميمي يطالب المجتمع الدولي بأخذ مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال





وقال التميمي: "إن سلسلة الاعتداءات في الأيام الأخيرة، والتي نفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الذي امن وصول المئات بالحافلات الى مناطق نابلس وجنين، والاعتداء على الاسيرات في سجن رامون وبقية السجون، انما تأتي وفق خطة ومنهج منظم تنفذه حكومة الاحتلال والتي هي عبارة عن حكومة لعصابات المستوطنين الاجرامية، وبالتالي فانها تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل الخروق والانتهاكات بحق حقوق الانسان في الأراضي المحتلة".





وأضاف التميمي"إن الأمم المتحدة ومجلس الامن وكل الهيئات الدولية مطالبة بالوقوف عند التزاماتها وتطبيق القانون والشرعية الدولية والتي تلزم بمحاسبة كيان الاحتلال حكومة، وجيشا ومسؤولين، على الجرائم التي يقفون خلفها، واستمرار التقاعس وغض الطرف عن ذلك انما يعني الضوء الأخضر للاحتلال بل اكثر من ذلك يعني الشراكة معه في هذا الاجرام".





و أكد التميمي على أن هذا النهج انما يدفع الفلسطينيين لتبني الخيارات المكافئة للتصدي لهذا الاجرام وهذه العصابات المسلحة والمحمية بغطاء من حكومة الاحتلال، الامر الي تتحمل فيه قوات الاحتلال ومعها المجتمع الدولي، أي تدهور وانزلاق نحو مواجهة لا تحمد عقباها.





رام الله - دنيا الوطنحمل أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، والاعتداءات على الاسرى والاسيرات في السجون.