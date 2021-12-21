شؤون فلسطينية

التميمي يطالب المجتمع الدولي بأخذ مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال

التميمي يطالب المجتمع الدولي بأخذ مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حمل أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، والاعتداءات على الاسرى والاسيرات في السجون.

وقال التميمي: "إن سلسلة الاعتداءات في الأيام الأخيرة، والتي نفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الذي امن وصول المئات بالحافلات الى مناطق نابلس وجنين، والاعتداء على الاسيرات في سجن رامون وبقية السجون، انما تأتي وفق خطة ومنهج منظم تنفذه حكومة الاحتلال والتي هي عبارة عن حكومة لعصابات المستوطنين الاجرامية، وبالتالي فانها تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل الخروق والانتهاكات بحق حقوق الانسان في الأراضي المحتلة".

وأضاف التميمي"إن الأمم المتحدة ومجلس الامن وكل الهيئات الدولية مطالبة بالوقوف عند التزاماتها وتطبيق القانون والشرعية الدولية والتي تلزم بمحاسبة كيان الاحتلال حكومة، وجيشا ومسؤولين، على الجرائم التي يقفون خلفها، واستمرار التقاعس وغض الطرف عن ذلك انما يعني الضوء الأخضر للاحتلال بل اكثر من ذلك يعني الشراكة معه في هذا الاجرام".

و أكد التميمي على أن هذا النهج انما يدفع الفلسطينيين لتبني الخيارات المكافئة للتصدي لهذا الاجرام وهذه العصابات المسلحة والمحمية بغطاء من حكومة الاحتلال، الامر الي تتحمل فيه قوات الاحتلال ومعها المجتمع الدولي، أي تدهور وانزلاق نحو مواجهة لا تحمد عقباها.

أخبار ذات صلة

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم

فلسطينية تحصد أول لقب دكتوراة في القانون لامرأة عربية من جامعة (كولومبيا) الأمريكية

فلسطينية تحصد أول لقب دكتوراة في القانون لامرأة عربية من جامعة (كولومبيا) الأمريكية

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

رأفت: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي ستعقد اجتماعاتها خلال أيام

رأفت: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي ستعقد اجتماعاتها خلال أيام

قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون

قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

المرور بغزة تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

أسرى (حماس): كرامتنا خطٌ أحمر وجاهزون لمعركة طويلة

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

رأفت: دولة الاحتلال تتبنى سياسات إجرامية تجاه شعبنا

قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون

قنيطة: التوتر في سجني نفحة والدامون ينذر بانفجار مرتقب في السجون

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

أبو هولي يؤكد أن الرئيس يضع أولويات الإفراج عن الأسرى على سلم أولوياته

المرور بغزة تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرِّر 84 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

البرغوثي: مراهنة الاحتلال على صمت شعبنا تجاه قمع الأسرى &#34;خاسرة&#34;

البرغوثي: مراهنة الاحتلال على صمت شعبنا تجاه قمع الأسرى "خاسرة"

الاحتلال يعتقل مواطنة من أريحا

الاحتلال يعتقل مواطنة من أريحا

الجالية الفلسطينية في أنقرة تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

الجالية الفلسطينية في أنقرة تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

منوعات

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

شاهد: ماريتا الحلاني تقلد نجمتين سوريتين شهيرتين

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

كيف احتفلت رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها الصغرى؟

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

بحضور جماهير غير مسبوق.. عمرو دياب يشعل مسرح حفل(ميدل بيست)

تصريحات صادمة من هشام حداد &#34;نادم على أمور كثيرة بـ2021&#34;

تصريحات صادمة من هشام حداد "نادم على أمور كثيرة بـ2021"

فداء الكبرا تشن هجوماً على أدهم نابلسي &#34;فايت على جهنم إن اعتزلت أولا&#34;

فداء الكبرا تشن هجوماً على أدهم نابلسي "فايت على جهنم إن اعتزلت أولا"

شاهد: نادين نجيم تنصدم من رقص ابنتها &#34;جمدت مطرحي&#34;

شاهد: نادين نجيم تنصدم من رقص ابنتها "جمدت مطرحي"

مايا دياب تحدث ضجة كبيرة بعد تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي

مايا دياب تحدث ضجة كبيرة بعد تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ&#34;الداعر الأسود القبيح&#34;

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ"الداعر الأسود القبيح"

عربي

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

شاهد: ميقاتي يخرج غاضباً بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني

الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)

الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدي لجائحة (كورونا)

المغرب تتهم إسبانيا بعدم مراقبة الحالة الصحية للمسافرين بشكل حازم

المغرب تتهم إسبانيا بعدم مراقبة الحالة الصحية للمسافرين بشكل حازم

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 335 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 335 مليون دولار