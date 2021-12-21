شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: خمس حالات وفاة و121 إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: خمس حالات وفاة و121 إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تسجيل (121) إصابة جديدة وخمس حالات وفاة بفيروس (كورونا)، وتعافي (100) حالة جديدة من مصابي الفيروس بعد إجراء (1125)  فحصاً مخبرياً.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية: "إن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ (189443) إصابة، والحالات النشطة (1733) حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين (186031) حالة، والوفيات (1679) حالة وفاة".

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت (64) حالة، والحالات الخطيرة والحرجة (47) حالة.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد جرعات التطعيمات المضادة للفيروس التي وصلت إلى القطاع بلغت (1606760) جرعة، فيما تلقى (530728) شخصاً التطعيم.

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