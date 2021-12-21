التميمي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين

أحمد التميمي

رام الله - دنيا الوطنطالبعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، المجتمع الدولي بالوقوف عند التزاماته، وتطبيق القانون والشرعية الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.وحمّل التميمي، في بيان له، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين، والاعتداءات على الأسرى والأسيرات في السجون.وقال: "إن سلسلة الاعتداءات الأخيرة بحق أبناء شعبنا، والاعتداء على الاسيرات في سجن (رامون) وبقية السجون، إنما تأتي وفق خطة ممنهجة تنفذها حكومة الاحتلال، والتي هي عبارة عن حكومة لعصابات المستوطنين الاجرامية، وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل الخروقات والانتهاكات التي ترتكب بحق حقوق الانسان في الأراضي المحتلة".وتابع: "استمرار التقاعس وغض طرف المجتمع الدولي عما يجري في فلسطين، يعني إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال، بل أكثر من ذلك يعني الشراكة معه في هذا الإجرام".وأكد التميمي على أن هذا النهج إنما يدفع الفلسطينيين لتبني الخيارات المكافئة للتصدي لهذا الإجرام وهذه العصابات المسلحة والمحمية بغطاء من حكومة الاحتلال، ما ينذر بتدهور الأوضاع على الأرض.