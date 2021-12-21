الهند تعلن رصد 200 إصابة بمتحور (أوميكرون) في 12 ولاية





من جانبه، قال منسوخ مندافيا وزير الصحة: "إن 80 بالمائة من حالات أوميكرون كانت بدون أعراض".



وازدادت عدد حالات الإصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون) في البلاد خلال أسبوع، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.



فيما سجلت وزارة الصحية 5326 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين تم رصد 453 حالة وفاة.







رام الله - دنيا الوطنكشفت السلطات الصحية في الهند، عن تسجيل 200 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) الجديد من فيروس (كورونا) في 12 ولاية.وقالت وزارة الصحة الاتحادية: "إن حالات الإصابة بـ"وميكرون" تم تسجيلها في 12 ولاية، معظمها في ولاية ماهاراشترا الغربية وعاصمة البلاد نيودلهي"، وفق (روسيا اليوم).