أبو بكر يكشف تفاصيل حالة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال





وقال أبو بكر في تصريح لـ"دنيا الوطن": "إن الأسيرات أيضاً في حالة توتر داخل سجون الاحتلال، حيث تم عزل خمسة أسيرات، وأعيدت اثنتان منهم في نفس اليوم، وبقية ثلاثة".





وأضاف: "أن أمس الاثنين، كان هناك اجتماع مع طاقم إدارة السجون والاستخبارات في سجن (ريمون) مع قادة التنظيمات الفلسطينية، وتم التوافق على أن يتم إعادة الأسيرات إلى غرفهم، وإلغاء العقوبات حيث تم عقابهم إلى 14 يوم في زنزانة".





ونوه رئيس هيئة شؤون الأسرى، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات على الأسيرات في سجن (دامون)، حيث تم منعهم من زيارة الأهل، ومن الكانتيت، إضافة إلى العقوبات المالية، ولافتاً إلى أن إدارة سجون الاحتلال تعهد بإعادة الوضع إلى ما كان عليه.





وحول مصير الأسير يوسف المبحوح، أوضح أبو بكر أنه لا يزال مجهولاً، حيث تم إغلاق المعتقل، وبدأت إدارة السجون الاحتلال بإجراءات لم يتم معرفتها.





رام الله - دنيا الوطنأكد قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن هناك توتر شديد في كافة السجون، وخاصة في سجن (نفحة)، وذلك بعض طعن الأسير يوسف المبحوح لأحد الضباط.